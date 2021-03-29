法國藝術家派崔克利用竹子、麻繩等在地天然材料的創作，並命名為「掃把救星」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

法國藝術家派崔克利用竹子、麻繩等在地天然材料的創作，並命名為「掃把救星」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市八斗子潮境公園擁有美麗海岸景色，園區內更有許多裝置藝術，吸引遊客前來拍照打卡，但有市民反應「飛天掃帚」多數只剩一根桿子，相當難看。對此，海科館表示，成立至今已進行多次修復，但材料準備需要時間，呼籲民眾不要觸摸、搖動，破壞裝置。

巨型掃把的藝術裝置被民眾公認為知名電影中的「飛天掃帚」，吸引許多遊客前來拍照留念，成為熱門景點，但展覽至今，陸續傳出民眾站立在掃把上，或是搖晃桿子惡意破壞等，狀況層出不窮，盡管海科館多次呼籲、修復，仍不敵有心人士破壞，日前也有市民反應，多數掃把只剩一根桿子，盼權責單位能加以修復。

對此，海科館回應表示，飛天掃帚是2016年潮藝術作品，當時有許多環境藝術創作的作品，所有材料都可以自然分解，不論是由海科館或基隆市政府管理，許多藝術裝置早已塵歸塵、土歸土，但因飛天掃帚備受民眾喜愛，大家也期待它能一直存在，因此不斷進行修復。

海科館進一步說明，掃把至今已經快6年，時常進行補修，但準備其材料相當耗時，包括竹子修復前要先曬乾並進行鋸整，不僅如此，八斗子位處海邊，時常受海風、天氣變遷影響，必須天時、地利、人和，修復不易，仍會盡力讓掃把恢復原貌，此外，海科館強調，飛天掃帚也需要民眾共同愛護，可以利用借位方式取景，不要碰觸掃把本身。

海科館2015年開始舉辦潮藝術活動，2016年以「海洋未來式」為主題，設置許多裝置藝術，其中飛天掃帚藝術裝置備受民眾喜愛，是法國藝術家派崔克利用竹子、麻繩等在地天然材料的創作，並命名為「掃把救星」，他希望藉由巨型掃帚，表達掃除威脅海洋境中垃圾及汙染物的意象，提醒民眾保護海洋、淨灘行動的重要性。

(中時 )