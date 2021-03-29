國立海洋科技博物為歡慶兒童節，祭出一系列優惠活動。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物為歡慶兒童節，不僅在連假推出各式活動、全國12歲以下兒童免費入主題館優惠外，更加碼只要設籍於基隆市的12歲以下兒童，4月全館皆可免費入館參觀，同行家長也享有300元優惠措施。

海科館表示，4月1日至4月30止，只要是設籍於基隆市的12歲以下學童，可享主題館、宮廷魚樂特展、築夢南極特展、8K海洋劇場以及區域探索館免費參觀，前3000名入館兒童還可獲得特展獨家精美金魚拼圖，同行來館參觀的家長也能以300元特優惠價格，考量展區大無法一天逛完，海洋劇場和區域探索館提供4月份皆可使用的票券，讓市民有足夠時間參觀體驗。

國立海洋科技博物館長陳素芬指出，今年4月開始推出與故宮、特生中心一起合作的宮廷魚樂特展，並更新原有海洋劇場的設備，導入全球首款高亮度的8K投影機，將劇場改造為全台唯一8K投影劇場，此外，今年為回饋基隆鄉親，在基隆市政府支持下，特別推出一系列優惠入館方案，希望在地基隆人可以快樂學習海洋知識。

配合基隆市「童樂海子島」活動，海科館也因應推出捉迷藏任務，民眾只要在活動期間於碧水巷廣場開啟「鄉基寶MR」APP，在「基隆市鄉基寶－城市尋寶趣」的Line官方帳號聊天畫面輸入「通關密語」，就會出現神秘獎品兌換券，憑券至主題館1F服務台兌換神祕小禮物。

(中時 )