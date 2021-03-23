基隆一名林姓男子患有失智症、欠缺病識感，慣於狼吞虎嚥，2018年被家屬送到往某精神醫院，其家人告知院方餐點需剁、撕碎餵食，但黃姓照護員卻未將紅豆麵包撕碎給林男食用，導致他噎食變成植物人。基隆地院近日審結，認定院方及照護員有疏失，判賠家屬及林男共557萬餘元。

判決指出，林男女兒2018年4月6日早上9點到基隆某間精神醫院，為父親辦理住院手續，並告知院方須以碎食餵食，未料，同日上午11點30分，黃姓照護員擅自給予林男「未經撕碎的紅豆麵包」，放任他在一旁進食，導致林男噎食引發窒息昏迷，送醫搶救後成為植物人。

林男女兒氣的控告，黃員看見父親噎到昏迷時，並未取出口中異物，更實施錯誤的呼姆立克急救法，而黃姓主治醫師到場實施心肺復甦數時，僅壓胸4至5下，並未及時插管、使用AED急救儀器等方式急救，導致父親變成植物人，要求院方、醫生及照護員賠償3名子女，5百萬元精神慰撫金、父親3百萬元看護費用，以及醫療費用7萬6859元，合計807萬6859元。

被告辯稱，林男入院至「噎食」昏迷僅隔3小時，難以判斷有無吞嚥能力，加上家屬誤將紅豆麵包交給護理人員，林男也拒絕使用碎食餐點，才會將為撕碎麵包提供給林男食用，黃姓醫生也表明，所有急救措施皆符合醫療標準程序，並無急救不當。

法官認為，林男家屬辦理入院時，已明確醫囑餐點必須「碎食」，認定照護員確實過失，至於定黃姓醫師急救程序經衛福部醫事審議委員會鑑定後，認定急救程序並無過失。

基隆地院近日審結，判定院方及照護員因賠償家屬557萬6859元，包括精神慰撫金總計250萬元，其中林男100萬，3名子女各50萬、林男10年照顧費300萬、醫療費用7萬6859元，全案可上訴。

(中時 )