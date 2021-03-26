長期提供植物人照護的創世屏東分院，去年起受到新冠肺炎疫情影響，不僅募款活動紛紛取消，連善士小額捐款意願也大幅降低，院內突發奇想，希望對外號召365位溫柔鬥士守護者，一同籌募植物人一整年安養經費。

創世屏東分院長林艾樺表示，企業捐款對於社福團體來說舉足輕重，但去年不少企業主常以 「沒那麼多預算」，婉拒或減少捐款，加上對外曝光活動紛紛停辦，連收入來源之一的愛心發票也因為電子發票盛行，1年估計減少數萬張進帳。

林艾樺坦言，去年收入比起往年減少約3成，但患者照顧無法打折，只能發想更多方式支應開銷；日前院內社工突發奇想，在院內種下一棵「植愛樹」，樹上共365片葉子，期待號召365位善心人士認養，但1個月過去，僅少少「3片」，還是志工自掏腰包捐助。

林說，每位植物人每天安養費用約1650元，若能募得365份捐款，就能協助院民安穩度過一年。在創世屏東院隔壁開設車行的老闆陳天保獲悉消息後，大方認助20片「葉子」，並親手把新葉貼上，象徵種下對植物人的愛。

陳天保說，創世沒有門牌，常有民眾跑來問路，才開始認識基金會，知道他們35年來默默照顧不被關注的植物人，分憂弱勢家庭重擔，深感敬佩，得知此時正在募款，於是號召家人、親友一同響應，盼讓瀕臨瓦解的植物人家庭重展希望。

林艾樺表示，目前全院56人，其中有一半已為人母，媽媽倒下後，家庭也幾乎支離破碎，過去她們是全家人的溫柔鬥士，如今希望號召社會大眾扮演溫柔鬥士的守護者，一起用愛協助她們翻轉逆境。

(中時 )