喬治亞國寶級魯斯塔維男聲合唱團（Rustavi Ensemble）創辦人、音樂家艾可麥舒維利（Anzor Erkomaishvili）因染疫過世，享壽81歲。他的粉絲專頁也貼出消息，諸多臉友、樂迷感到不捨。由於該合唱團是雲門舞集代表作《流浪者之歌》裡的配樂原唱，每次來台，艾可麥舒維利也都會隨行，和雲門創辦人林懷民有深厚的情誼，林懷民表示：「真的非常難過，他是文化的巨人。」

艾可麥舒維利出生於1940年，來自音樂世家，祖父是音樂學家吉格（Gigo Erkomaishvili），畢生投入喬治亞民謠的研究與保存。他所創辦的魯斯塔維男聲合唱團，於1968年成立，長年致力於喬治亞音樂的演唱、介紹與推廣，被聯合國列為「非物質人類文化遺產」。

艾可麥舒維利生前曾表示，由於喬治亞歷經蘇聯統治，曾一度禁止宗教歌曲演唱，許多民間歌曲也被世人淡忘，「我想要繼承祖父的遺志，把他蒐集來的兩千多首喬治亞民謠，介紹給全世界的人聽。」

喬治亞距離台灣8000多公里之遠，而艾可麥舒維利和雲門的緣分，是始於一卷錄音帶。1994年，林懷民編完《流浪者之歌》，苦無適合的音樂，直到翻出藝術家胡寶林送的錄音帶，正是該合唱團的歌聲，一聽如獲至寶。

林懷民回憶，當年不知道要怎麼跟取得授權同意，因此他提筆寫信過去喬治亞，沒想到還沒看過雲門演出的艾可麥舒維利，馬上就同意了，因此開啟兩地藝術家美麗的交流情誼，合唱團還曾與雲門舞者同台演出。

林懷民表示，歌唱可說是喬治亞人的生活文化，不只愛唱、能唱．只要有一個人起了音，其他人馬上能跟著哼唱和聲，他回憶，有次合唱團來，「演出結束我帶他們去泡溫泉，有一個人開始唱，其他人也跟上，泡湯的人都聽見他們的歌聲。」

林懷民不捨表示，之前合唱團還想要邀請雲門舞集到喬治亞演出，但由於當地的經費並不寬裕，「我們都想說再緩緩吧，沒想到就這麼成為遺憾了。」

(中時 )