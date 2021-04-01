近年來，學用落差成為普遍現象，根據1111人力銀行調查，高達6成6受訪者現職工作與在校所學無關，顯見文憑已無法完全保障就業。深究背後原因，近6成民眾認為，理論與實務差距過大，恐是無法學以致用的主因。有鑑於此，許多企業決定前進校園，透過現場徵才、提供實習機會等方式，協助廣大學子即早接觸業界，與職場順利接軌。

全球最大半導體設備商「ASML台灣艾司摩爾」因應業務擴展並看好台灣人才實力，在台啟動大規模徵才計劃，10日展開全台校園徵才活動，今年將招募600位工程人才。ASML相當重視培育台灣半導體人才，不僅提供「ASML菁英獎學金」，也開放實習機會和專業導生培訓，幫助新世代的優秀人才在科技領域持續成長。

在校園徵才說明會中，除介紹半導體產業趨勢和3C（Challenge、Collaborate、Care）人才要求外，更邀請負責客戶支援、製造、供應鏈與研發等領域主管及畢業校友分享在ASML的工作日常、職涯發展可能，並和與會學生進行對談，解答學生對於求職的各種疑問和難題，幫助學生勇敢踏出職涯第一步。

封測大廠「日月光半導體」攜手教育部國民及學前教育署、高雄市教育局，鎖定高雄地區13所高職學校，透過產學攜手，提供機會增加學生實作經驗，讓畢業學生成為企業界需要的人才，未來更將持續擴展至屏東、台東，著手加強課程安排、實務實習，協助在學青年兼顧課業與實務訓練，讓學位、技能、就業一步到位。

為鼓勵學生參與，日月光加碼多項方案，提供完善且多元的職涯管道。學生工作滿2年，可選擇就讀由日月光媒合大專院校開設的商管或理工專班，工作中同步取得大學學歷及年資累計，而透明暢通的晉升制度與管道，依據個人績效評核進行職務升遷，以多元誘因吸引更多高職畢業生，協助提升青年的未來職場就業能力與競爭力，透過學校與企業合作，打造雙贏契機。

1111人力銀行為協助學生畢業即就業，並降低疫情對於就業的衝擊，在網路上設置「2021知名大學聯合校徵」，彙整近3000家知名企業，目前釋出近20萬個工作機會。另與各大學合作，設置「TUN大學網」，企業與學生皆可由此一窺各校教學與特色，1111人力銀行搭起學校與企業雙向橋梁，為雙方打造優良人才與職場。

(中時新聞網)