隨著畢業季即將登場，根據1111人力銀行調查結果，顯示今年應屆畢業的新鮮人求職態度相對積極，目前有21.9%已經找到工作，另外有26.5%計劃「畢業前3個月」開始投履歷找工作，還有24.7%打算「畢業前1個月」展開求職，等於有7成3的應屆畢業生，會在畢業前搶先卡位職缺。

新鮮人跨入職場，除了仰賴在校培養的專業能力，另外像「軟實力」這類相關議題，舉凡人文素養、品德教育等，也都是知名企業錄取員工的考量項目。最近，政治大學、台灣海洋大學，分別就特色藝文活動這部分，吸引學子們共襄盛舉，並積極推廣台灣在地文化。

台灣海洋大學為除了以海洋海事水產等專業特色聞名，近年也積極推廣台灣各地海洋文化，而曾舉辦過的《海洋詩創作徵選》活動，今年也邁入第2屆。

海大校內教育中心張正杰主任表示，此次參選作品內容包括海洋歷史、海洋文學、海洋藝術、海洋民俗信仰與祭典等內涵，以文學藝術創作形式體現了台灣學生深厚的海洋文化素養，具象化我國海洋教育的人文成果，相當難能可貴。

徵選結果出爐後，校方規劃自本月起，依序在國家圖書館、國立海洋科技博物館、台南市鹽埕圖書館、澎湖海事、國立公共資訊圖書館、台東縣政府文化處圖書館及海生館等地，巡迴展出，藉以推廣台灣海洋文化。

政治大學近期也由校長郭明政親自領軍，邀請300名師生一同觀賞由馬志翔、陳嘉樺主演的電影《聽見歌 再唱》，並和演員們、導演同場交流原民文化傳承。

郭明政表示，原民文化傳承一直是政大關注且重視的議題，《聽見歌 再唱》讓觀眾體會到在地文化之美以及重要性，有鑑於人們常會忘記自己的土地、聲音與文化，藉由這部作品啟發，他亦代表政大獻上最深的感激，並表示政大身為人文社會科學領域的領航大學，將會繼續腳踏實地為了文化努力打拼。

《聽見歌 再唱》改編自台灣原聲童聲合唱團與馬彼得校長的故事，描述體育老師方雅各（馬志翔飾）和音樂老師黃韻芬（陳嘉樺飾）為了拯救將被廢校的小學，在3個月內組織1支合唱團的故事。而在參賽與表演中獲得的掌聲，原住民孩子們逐漸建立認同與自信，也重新找回自己與文化的連結。

本片導演楊智麟分享，自己在12年前就曾幫馬彼得校長拍過紀錄片，因為許多機緣巧合讓他決定再繼續拍攝這部劇情長片。「當你真心想完成一件事情，其實就會蹦出非常非常多的幫助！」楊智麟也提及，在拍攝過程與演員們的相處中，讓他覺得十分有力量，得以更努力完成這部電影。

監製陳鴻元也幽默地向現場的演員們提問：「我們給的酬勞真的不多，你們怎麼會願意來演這部片呢？」陳嘉樺分享，自己第1次讀到劇本時就十分感動，看見用教育改變世界的力量；馬志翔則說明，自己的父親是校長，後來才發現父親原來是馬彼得校長的學長，因此深感自己與這部片有著特別的意義連結。

(中時新聞網)