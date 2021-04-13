隨著來台留學生人數逐年攀升，在各大專校園內，衍然成為地球村的縮影，各校除了因應不同學生族群文化，因材施教，學子們更能透過與不同國籍、種族的學生交流，提早體驗在國際化社會下，不分國籍、種族的合作。中山大學近期就開設「原民生活科技探索」，帶領學生走入山區，體驗原住民狩獵文化；而中正大學目前全校有32位印度留學生，校方接受企業贊助，成立板球隊，並希望透過板球崇尚公平的體育精神，搭起台印學生友誼的橋樑。

根據1111人力銀行調查，企業用人的評估標準，首重「熱誠與抗壓能力」，而「溝通與合作能力」次之；而各大學透過多元文化教育，培育學生與不同族群的和睦共處，進而提升合作能力。

中山大學光電工程學系副教授于欽平與社會學系助理教授巴清雄開設「原民生活科技探索」跨領域課程，帶領學生親赴屏東縣霧台鄉山區，在兩名獵人杜瑞龍（palripilripi kangilane）與龍芳仁（Ragilyane kadrarulane）的引導下，學習設置陷阱、狩獵工具、偽裝技巧及辨識動物路徑等狩獵文化與生態知識。

巴清雄助理教授指出，魯凱族霧台部落的男性扮演很多角色，包括蓋房子、種田等較耗費勞力的事物，他們都必須參與。農閒非颱風季節時，男性也要進入山林環境觀察植物、動物及耕地等，長期下來，累積了相當豐富的生態知識。

于欽平副教授表示，參與的學生們在體驗中驚呼，這些看似不起眼的生活技巧，其中竟蘊含了如此高深的科學智慧。同時在狩獵的教學體驗中，學生也學習到魯凱族自然永續與相互扶助的文化與精神，例如對山林的敬畏與感謝、豐盛狩獵後會呼叫族人一起上山協助扛獵物、狩獵的成果也會與族人共享等，都讓學生更加深刻地認識魯凱文化。

而中正大學此次與印度第2大跨國企業合作，由塔塔集團(TATA Group)旗下的塔塔顧問公司捐贈經費，協助校方成立板球隊；起源於塔塔顧問公司去年前往中正大學參訪，得知校內印度生平日以打板球為樂，於是主動捐助經費成立社團。

中正大學企管所印度生包思廷說，板球是英國殖民時期傳入印度，在印度幾乎人人從小就會打板球，而且只要有1支板子、1顆球和1個寬敞的空地就能隨時隨地打起板球。

而除了捐贈球隊經費，在軟體服務居於世界領導地位的塔塔顧問服務公司，於1999年在台設立據點，是第一家進入台灣的印度IT服務供應商，未來也預計與中正大學，朝自然科學、工程、管理等面向進行產學合作，並設置專屬的實驗室。中正大學臺印AI海外科研中心表示，中正的學習環境對印度生相當友善，加上近年跨國師生交流、移地研究、開設AI碩士產學專班等成果，受到塔塔顧問服務公司的青睞。

(中時新聞網)