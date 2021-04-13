香港女歌手王菲從出道至今，憑著超群歌唱實力和神秘感十足，讓她成為許多人心中的女神，儘管目前已經年過半百，仍受到大票粉絲擁戴。近期大陸知名男演員岳雲鵬在節目中透露，王菲是他的偶像，但他選擇拒絕王菲主動給聯繫方式，只因為「我遠遠看著她就好」；岳雲鵬超理智追星，讓其他粉絲看了都自嘆不如。

大陸綜藝節目《初入職場的我們》剛開播，班底之一的岳雲鵬就在節目中分享自己和偶像王菲的故事，他說從小就很愛王菲，踏入演藝圈後，兩人也有在其他節目或活動同台，王菲也知道岳雲鵬是粉絲；有次王菲主動托人傳話給岳雲鵬，問他是否要她的聯繫方式，可以交個朋友。

岳雲鵬在節目透露和偶像王菲的故事。(圖/ 摘自微博)

岳雲鵬拒絕王菲的交友邀請，認為自己能遠遠看著她就好。(圖/ 摘自微博)

沒想到岳雲鵬卻直接拒絕王菲的好友邀請，他認為「我覺得聯繫方式不是我們之間的一個橋梁，我就遠遠地看著她」；先前岳雲鵬和王菲同台時，從同框的畫面就能看出他一臉欣喜若狂的樣子，但他卻希望王菲站得離自己遠一點，只為了「保持該有的距離」。

岳雲鵬超理智追星的行為，立刻引起網友討論，甚至有不少人佩服不已，「大家都應該向他學習，特別是那種私生飯」、「我們是追星，請不要摘星，遠遠看著他們越來越好，這就很美好」、「在舞台上近一點，離私生活遠一點，這才是理智追星」、「很喜歡岳雲鵬，很有想法也很理智，認為面對偶像，最好的距離就是觀眾席和舞台，關注作品這是對偶像最純粹的喜歡」。

(中時新聞網)