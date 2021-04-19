「綜藝天王」吳宗憲（憲哥）樂於在網上發文和粉絲互動，不過吳宗憲今（19日）晚卻曬出一張臉頰腫一大包的自拍照，原來吳宗憲是去整理牙齒，才會導致半邊臉腫起來，由於今天在路上有人看到，吳宗憲事後也大方分享自拍曝光腫照。

照片中，吳宗憲大方自拍曝光「腫」樣，憲哥一側的臉頰腫了好大一包，對此，吳宗憲也驚呼：「幫我漂漂拳來一下⋯我的媽呀！史上最腫，但是不用擔心啦！我去整理牙齒，很快就會帥回來的啦...」，由於吳宗憲在路上有被路人看到，於是吳宗憲就聽媽媽建議「不如貼上去給大家認識一下」。

吳宗憲曬臉腫照，嚇壞一票網友。（圖／取材自吳宗憲 Jacky Wu 臉書）

吳宗憲直接曝光腫照，照片曝光短短2個多小時，在臉書就吸引3萬7千多人按讚，且人數還在成長中，男星小鐘留言關心：「憲哥保重啊！」陳大天直呼：「痛啊！」歌手吳申梅則留言：「憲哥早日康復唷！」網友也都關心：「憲哥很痛喔！惜惜啦」、「很多人植牙都會腫得像豬頭，你算帥的，沒影響」、「憲哥 牙齒整理完，會痛、多多休息」、「記得冰敷一下，也願憲哥早日消腫喔」。

吳宗憲看完牙齒，臉卻腫一大包，根據《ETtoday星光雲》報導，吳宗憲表示他去看牙科拔牙，但沒想到會腫得那麼厲害，預計可能會腫個2到3天，至於工作是否會受影養？對此，吳宗憲也表示，有些工作要因此調整一下「要喝一些流質的東西」。

(中時新聞網)