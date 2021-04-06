1111家教網6日公布最新調查，超過半數的受訪大學生有課後工讀計畫，其中，熱門的打工職務包括餐飲內外場31.5％、補教老師/行政16.7％、行政助理13.7％及門市銷售8.3％，平均打工時薪213元，以每周的打工時數16.1小時計算，每月平均可賺進13,717元。

不過，此次調查也發現，38％的受訪大學生在工讀時曾遭遇過不合理的狀況，包括雇主不給加班費15.4％、雇主未依法投保13.6％、超時加班11.3％，以及給薪低於基本工資7.7％。進一步詢問學生，若遇到工作陷阱會如何應對，高達41.3％選擇立刻離職，還有31.4％會當場拒絕不合理要求，但也有26.1％選擇忍耐/自認倒楣。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，餐飲業需要大量臨時人力，工讀職缺相對較多，補教業與行政助理的職務工作內容相對單純，對學生工讀來說壓力較小，因此較受學生歡迎。不過，黃若薇也建議，學生時期工讀除了看時薪高低，最重要的是這份經驗是否能與未來職務接軌，大學生可以透過工讀來累積職場經驗、學習工作態度，為職涯加分。

黃若薇並提醒，現在網路社群發達，不少學生習慣透過論壇、臉書社團來找工作機會，但刊登內容與實際工作內容可能大不相同，反而讓學生落入求職陷阱，建議年輕學子找兼職打工可透過1111人力銀行或是1111找工作APP，目前兼差打工專區中也有超過15萬筆打工兼職職缺。

黃若薇也說，倘若學生透過不明管道找工讀遭遇陷阱，第一步驟要先自保，確保安全後再設法保存證據，例如每天登記實際上班的時數、留存工作記錄，在發生爭議時才不會各說各話。

為了解學生從事家教與工讀的現況，1111家教網設計「家教工讀搶錢大作戰調查」問卷，調查期間自2021年3月17日至3月31日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,012份。

(工商 )