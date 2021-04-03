南投縣政府今釋出大學生暑期職場體驗，將招攬67個公部門職缺，展開為期2個月的暑期職場體驗，社會處表示，工讀時間從7月1日至8月31日，月薪2萬4000元，每日8小時，周休二日，去年開放60職缺一共吸引超過600報名，中籤率僅1成，比演唱會門票還難搶。

南投縣政府大學生暑期職場體驗，將從4月12日起開放報名，至23日截止，可親自送件或郵寄方式報名，社會處副處長張木斌表示，過去有想考公務員的大學生來參加暑期體驗後，更加堅定想報考公務員的決心，認為有相當程度上鼓勵的作用。

張木斌表示，疫情嚴峻百業蕭條，打工機會大幅減少，一般打工機會難找，縣府提供的公務職缺不僅待遇佳，實習的經驗值又更好，這次一共開放67個職缺，包括一般名額57人、身心障礙保障名額5人、以及特殊條件保障名額5人。

張木斌說，報名資格也很簡單，凡設籍在南投滿1年以上，就讀國內大專院校1至3年級的學生，就可以報名，但不包含空大、進修部學生，以及曾經參與率取進用的工讀生，希望能將機會讓給別人；報名截止後將再5月22日上午9點線上直播抽籤，歡迎所有青年學子評估個人適合的工作項目、內容及單位擇一報名。

(中時 )