根據經濟部統計處的最新調查數據，今年2月份餐飲業的營業額為718億元，為歷年同月新高，年增23.6%，主因假期帶動聚餐需求攀升。餐飲市場熱度回到疫情前的水準，也帶動業內大舉徵才，為了搶到優秀人才，連鎖餐飲業者更祭出高額獎金給推薦人才的員工，讓企業不只找到好人才，更拉攏員工的心。

其中從泰國菜起家的「瓦城泰統集團」，近年來不但成功發展為台灣最大的東方美食連鎖餐飲集團，並成功上櫃，旗下7大品牌直營店數遍布全台，除了大方發放日績效獎金、月績效獎金以及季獎金之外，在擴大徵才的同時，為了鼓勵同仁推薦好人才加入，還提供2000元至1萬元不等的推薦獎金給同仁。

好福利連在學的同仁都能一起分享，只要到職滿3個月，學業平均及操行成績達80分，還可另外獲得獎學金3000元，照顧上班的同時還要兼顧學業的同仁，讓他們有多一份獎金。

而以平價牛排套餐在中部崛起的「赤鬼炙燒牛排」目前在全台擁有6間分店，開幕以來門店總是排著長龍，業績長紅，但門市人員卻不見疲態，反而認真衝刺，靠的是大方分享利潤的經營之道。其中大力招募的儲備幹部職缺，有近5萬元的薪資，當上店長就能晉身百萬年薪的新貴，薪資起點優於不少同業，鼓勵新人投入餐飲業，從入職第一天開始，就會有一位保母全程跟隨，從工作學習、到用餐、休息都由保母全程帶領，加速新人對環境的適應，而負責帶人的保母，不但可以多出500元獎金，只要新人通過培訓還可以再領2500元獎金，新人舊人同樣獲益，讓很多同仁搶著帶新人，新人也能在最短的時間快速上手，融入工作環境。

期待同仁對每一個服務細節用心，睜大眼睛找碴也有額外獎金可領，只要在餐點送到顧客桌上之前被發現有任何瑕疵，無論是新鮮度或是有異物等任何異常，獎金從500到10萬，祭出高額獎金，就是要讓同仁無時無刻對產品品質斤斤計較，讓端上桌的料理都有滿分的表現。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，鼓勵企業用真心對待同仁凝聚向心力，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，集合超過2,000個品牌參與，開放網友票選心目中的幸福企業，為了鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並且找到工作就能申請，任職滿三個月即可得到1萬元幸福獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)