迎接Z世代生力軍，網家(8044)今年再度榮獲「新世代最嚮往企業TOP100」，更拿下年輕人最愛電商集團。網家指出，長期以開放職場文化、多元人才培訓等策略，打造活潑有趣的電商企業，且近期更透過大規模啟動實習生計畫，延攬擁有創新思維的年輕新血，能獲得畢業即就業的機會。

網家執行長蔡凱文表示，網路產業節奏快、變化大，尤其電商服務更需要與時俱進，年輕世代善用網路科技且活躍於社群，近年來藉由這群身處數位原生時代優勢的同仁們，陸續推進行動端優化、營銷虛實融合策略，以及打造國際級演唱會等服務面向，成功為企業注入年輕活力，也透過創新改變，吸引許多年輕同仁加入，帶動Z世代同仁占比逐步提升，今年第1季30歲以下的同仁更達近4成。網家擁有自主企業文化與工作氛圍，相信透過Z世代學習快速與心態開放的特質，將可延續網家獨有DNA，期望透過新世代的創意與影響力，成為企業躍進的成長引擎。

打造更適合Z世代工作的環境，網家端出的福利制度像是鼓勵同仁參與輪調，累積工作歷練，成為跨界人才；提供健檢補助及優於勞基法的假別，並設立逾十種社團；規劃高達萬元的進修獎勵方案及多樣學習資源，來落實幸福企業理念。招募策略上，持續網羅跨領域的優秀人才，釋出電子商務、行銷、技術、客服、倉儲物流等職缺。

網家今年首度大規模啟動實習生招募活動，針對大二以上在學學生依「暑期實習生、產學實習生、職場體驗實習生」三大實習類別進行招募，更不乏有海外歸國學生期待能加入實習行列，今年報名時間將在4月15日截止。

(時報資訊)