經濟部國際貿易局為配合「2030雙語國家政策」及培養6大核心產業英語人才，今年委託外貿協會首度開辦產業英語人才專班，全程英文授課，並以產業中高階主管、業務或專案經理等為主要培訓對象，課程規劃著重我國核心產業知識及商務英語溝通，以培養臺灣產業人才之國際競爭力。

為引領臺灣成為國際人才中心，並在全球供應鏈中扮演關鍵角色，產業英語人才專班今年規劃「生技醫療」、「智慧機械」、「綠色能源」與「AI人工智慧」等4大產業主題班別。首波「生技暨醫材產業人才培訓班」，已於1月22日於臺北開班，特別邀請朱裕誠總經理擔任講師，朱總經理現任美國懷俄明州亞太辦事處處長及多家醫材公司品牌行銷顧問，為廠商剖析生技醫材產業特質及全球競爭趨勢，並以美國市場為例詳解跨入國際市場的商業模式；商務英文課程則特別安排與瑞士醫療器材廠商實際演練線上會議，內容紮實，學員收穫良多。

4月28日將於臺中推出「智慧機械產業專班」，邀請行政院智慧機械推動辦公室顧問姚賀騰博士由工業 4.0 談起，介紹全球智慧製造趨勢，探討如何將AI技術應用到智慧製造產線，將傳統工廠改建為智慧工廠，並透過實際案例討論如何進行真正的智慧製造，增進生產效率，強化業者的銷售及售後服務能力。

隨著國內疫情控制得宜，產業經濟發展活絡，能源議題備受關注，為配合政府再生能源政策，亦規劃4月28日於高雄開辦「綠能產業專班」，邀請經濟部再生能源專案辦公室主任李欣哲博士聚焦全球綠能產業(含再生能源)，引領廠商了解綠色能源產業現況及未來市場展望。

此外，結合人工智慧（AI）與物聯網（IoT）兩大技術的「智慧物聯網」（AIoT）已是未來發展趨勢，為呼應時下最熱門的數位資訊產業，5月7日將於新竹開辦「AI人工智慧產業專班」，邀請國立陽明交通大學科技管理研究所李昕潔博士，瞄準人工智慧的技術應用，解析智慧服務如科技金融、智慧交通與大數據分析及智慧醫療等不同領域。

以上智慧機械、綠能及AI人工智慧三項產業專班，聘請各領域專家以全英文授課，精闢闡述產業動態，共享潮流趨勢；商務英文課程則由外貿協會資深專業外籍講師教授，每班12-16人採小班制教學，著重對話演練並由外師即時給予回饋，課程包含英文會議與談判、商務英文書信與簡報、電話英文及展覽英文，有效提升職場關鍵英文能力。

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