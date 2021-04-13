姝驊非常開心自己的作品能掛在餐廳內供客人欣賞。（葉書宏攝）

「BABA＆MAMA」義式餐廳為身障朋友舉辦「就是礙創作」藝術畫展。（葉書宏攝）

「BABA＆MAMA」義式餐廳在入口處加設無障礙坡道，方便電輪族進出。（葉書宏攝）

「老闆，你可以加設殘障坡道，讓我們身障朋友入內喝咖啡嗎？」位在新莊區後港一路28巷口有一家「BABA＆MAMA」義式餐廳，當還在裝潢時，一位身障者開著電動輪椅路過，不經意的一句話，店長果然加裝了殘障坡道，不僅如此，在餐廳開幕4個月之後，還為身障朋友舉辦了「就是礙創作」藝術畫展，讓前往參加的市府官員和民意代表都覺得非常窩心。

這位路過的身障者便是中華關愛身障者協會秘書長陳青琪，協會就位在附近，為新北市樂活大學開辦關愛分校綜合繪畫班，希望學員的作品能讓外界更多人看見，以鼓勵身障朋友。剛好餐廳店長張雅雰佛心來著，促成這樁美事。

張雅雰表示，第一次在路上遇見陳青琪，她正駕著電輪要進入賣場，卻始終進不去，當時並未放在心上；去年10月間餐廳正在裝潢，又遇到陳青琪路過，希望餐廳能增設坡道，她立即請設計師變更設計，加設無障礙坡道。

張雅雰說，她有一個5歲小孩，因過動等因素，目前正接受早療，因此對於身障朋友的處境，非常能同理。餐廳在設了坡道後，不僅身障朋友常來，甚至爸爸媽媽推著嬰兒車也來光顧。

在這家簡約溫馨的義式餐廳裡，牆上掛的每幅畫作，都是身障朋友的作品，有水彩、粉彩等，其中一幅是輕度智能障礙者姝驊的作品，她非常開心自己的作品能掛在餐廳內供客人欣賞，而負責教導的老師王芬蘭，更是有許多創作，包含八里外海的大船入港、日本合掌村彩繪等，副總統賴清德還收藏過她的作品。

市議員蔡健棠特地到場觀賞鼓勵，他說這家餐廳能兼顧身障者的需求，不僅在入口處設置無障礙坡道，還提供內部空間供身障朋友展出畫作，客人一方面喝咖啡用餐，還能邊欣賞畫作，也增加身障朋友與社區的融合，相當友善。國際同濟會北市區財務長郭月春和金駝會、南港會友也到場鼓勵，並贊助活動經費。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，新北市專為身心障礙者開辦樂活大學，春季班於3月開課、秋季班於9月開課，目前全市共有22分校開設47班，已有500位學員報名，如有興趣且年滿18歲以上身障朋友歡迎報名，洽詢專線：29603456分機3862，或請上社會局官網查詢。

(中時 )