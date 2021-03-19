反核！「小隋棠」李宓 總統府前裸體表演

知名連鎖壽司店舉辦「鮭魚名字免費吃」活動，引爆台灣鮭魚之亂，不少民眾為了免費吃大餐，真的前往戶政事務所改名了。已故父親曾任資生堂董事長的36歲女星李宓，近來也因為與改名為鮭魚的友人前往享用免費餐點，卻被發現留下滿桌醋飯不吃，臉書遭大批網友灌爆，痛批她超浪費，連昔日黑歷史也被起底。

擁有F奶火辣身材的李宓，2017年因為演出有「本土cult片」經典代表之稱的電影《台北物語》意外爆紅，未料卻因近日在網上PO出與友人免費爽吃鮭魚照，卻留下滿桌堆成山的醋飯，浪費之舉引發網友反彈。

李宓已將鮭魚PO文刪除。(取自臉書)

隨後李宓更因為牛頭不對馬嘴的吃素回應，「很感謝大家的關心，但是我自己點的食物都有吃完，也有勸朋友不要浪費，但實在沒辦法幫他們把白飯都吃完。請問有人關心我推廣環保素食已經五年了嗎？為了地球和人類不要再吃牛肉了有人知道嗎？我的朋友其中有人不吃白飯大家如此的關心，實在是很希望珍惜食物的朋友們也能跟我一起吃環保素，能夠幫助更多的人！」加上不道歉刪文之舉，令網友越看火越大。

李宓遭起底昔日黑歷史。(取自爆料公社臉書)

甚至有網友起底李宓昔日黑歷史，赫然發現李宓不僅家世背景驚人，連學歷也超狂。原來李宓國中就拿到跳級資格，還甄試上北一女數理資優班，後來更如願考上她心目中的第一志願台大戲劇系。

只是2016年正當全台灣人民正為周子瑜道歉事件心疼不已時，李宓竟突然在臉書PO文：「看到朋友們不斷發表生氣的文章，真的很難過因為生氣很傷身體，我不懂為什麼要被別人故意激怒然後以怨報怨呢？還好我支持世界一家，大家都是地球人，最重要的是好好保護地球、不要虐待動物，國籍問題比起來就一點都不重要了吧？地球毀滅時哪一國人可以倖免於難？」遭網友開酸「商女不知亡國恨」。

而李宓當時的回應則是令人傻眼，「我從來就不商業啊，但是我非常不希望地球、人類滅亡啊！」此事也因為她如今浪費食物事件，再次被重提，還被網友留言嘲諷「人家是北一女畢業的學霸，我們不能在網路上霸凌她」。

(中時新聞網)