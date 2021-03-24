中台灣百貨市場包括大遠百、中友、廣三SOGO、大魯閣新時代等業者，目前正在進行購物節肉搏戰，紛紛傳出捷報，首波業績平均年增近2成，激勵業者信心大增！台灣百貨龍頭店王－新光三越台中店宣布，自4/1起正式加入台中購物節戰場，還喊出單日吸金1億元、首波21天檔期業績挑戰21億元，看增26％！

新光三越百貨台中店表示，「初夏購物節」3月底在VIP預購會加持下，今年第一季業績可望大幅成長30％、上看53億元；尤其是精名品買氣大爆發、首季業績年增5成，男女服飾年增也達3成、化妝品增25％、餐飲美食增2成。由於購物節是百貨母親節檔期的前哨站，新光三越對4/1至4/21登場的「初夏購物節」充滿信心，單日平均業績將挑戰1億元。

新光三越台中店「初夏購物節」為回饋會員，全館skm pay單筆滿3,000送300禮券全面放送；貴賓卡會員獨享化妝品單筆滿3,000送300；4/1～4/5名品、大家電區、法雅客、[I]STORE，單筆滿1萬送500。

除禮券回饋外，擁有全台最齊美妝品牌的新光三越，購物節首日推出頂級保養明星發燒商品，例如LANCOME超未來肌因賦活露組，APP限定價3,000元、下殺5折限量搶購；NO.1乳霜霸主 SHISEIDO百優精純乳霜組，卡友價2,340元、限量43折。

另外，首創12大品牌強強聯手四大彩妝師與兩大YouTuber（泰辣/YOYO）直播總盤點，推出直播限定價商品；新光三越推出「APP線上High購節」，線上搶購免排隊，還有機會抽中SAMSUNG S21 5G手機！

此外，新光三越台中店新櫃登場創改裝新話題，推出全台最齊全輕珠寶ZONE區，網羅日系、歐美品牌agete 、ete、redline、va、ahkah！以及中部獨家「資生堂」國際櫃全新旗艦店、還有瑞典皇室指定御用品牌Hastens中部獨家上市，以及法國皇家御用水晶品牌Baccarat 居禮名店等知名品牌進駐。

以及起士蛋糕界的愛馬仕－CheeseCake1頂級精品蛋糕獨家登場；越南必吃名店－飛機河粉、人氣爆棚排隊車輪餅-青畑九號豆製所進駐展店，預料再創人氣與新亮點。

(工商 )