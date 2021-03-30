台中市長盧秀燕30日在市政會議要求中捷上緊發條，將面臨清明連假高運量，要全力做好疏導措施。（盧金足攝）

清明連假將屆，試營運的台中捷運綠線將出現運量高峰期，台中市長盧秀燕30日要求中捷與交通、警察等相關單位，備戰試營運期間的清明連假的乘車人潮。

台中捷運綠線自25日起恢復試營運，首個周日全線運量創下10萬多人次，台中捷運公司董事長林志盈表示，順利通過試營運首周末的考驗，即將面臨清明連假的高運量，會全力做好疏導措施。

台中捷運公司統計，捷運綠線恢復試營運以來，運量逐日增加，25日為5萬5205人次，26日為6萬3898人次，27日是週六，運量大幅成長至9萬3054人次，28日更突破10萬大關，達到10萬2834人次。

以各車站單日運量來看，高鐵台中站運量達到1萬9368人次，穩居冠軍寶座，第2、3名分別為北屯總站、市政府站，運量均超過1萬人次，通學、通勤的旅客明顯增加，趨近正式營運的樣態。

因應運量增加，中捷加派人力在重點車站引導旅客，高鐵台中站及北屯總站進出月台均採取分流措施，避免人潮交錯壅塞。

盧秀燕指出，接下來長達4天的清明連假，返鄉及觀光的人潮將大增，勢必帶動捷運綠線運量大幅成長，要求中捷公司與交通局、警察局等相關單位加強疏導措施。

中捷迎接試營運期間最大的壓力測試，中捷公司強調，已擬定疏導措施預計創下運量高峰，若月台及大廳層人潮過於擁擠，將啟動人潮管制計畫，進一步管制進站人數及將下車旅客引導出站，以維持車站人潮動線順暢。

(中時 )