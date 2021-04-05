清明連假期間，高市勞工局針對轄區18處高風險建案勞檢，總計開出71萬罰緩。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市今年以來工安意外連環爆，包括營建工地、地下水道工程等，釀成多起死傷。清明連假期間，高市勞工局持續派員嚴格督檢營建工地安全，針對18處高風險建案勞檢，查獲28項缺失，下令限期改善，總計開出71萬罰緩。

勞工局指出，連假期間工安不打烊，為避免業者、勞工鬆懈工安防災措施，因此密集安排營建工地勞動監督檢查，經勞檢轄區18處高風險建築工地，統計主要缺失包括有5項，同時裁處停工2件次，罰鍰17件次。

勞工局稽查發現，高處作業未設置護欄、護蓋或安全網等防墜設施；高處作業未確實使用安全帶；模板支撐作業防止倒塌設施不足；施工架延伸架未由專業人員設計確認其安全性。另也查出，勞工便宜行事，未依規定正確配戴安全帽。

勞檢處強調，未來除持續加強墜落、倒塌、物體飛落等重點危害監督檢查外，也會加強監督事業單位對勞工安全教育訓練及門禁管制是否落實。

勞工局長李煥熏表示，市長陳其邁相當關心勞工朋友施工安全，除責成勞工局加強勞動檢查外，特別呼籲業者加強自主管理，除做好安全設施外，也應確實做好門禁管制及安全衛生教育訓練，以杜絕營造業勞工喝酒上工及安全意識不足等問題，積極保障勞工生命安全及降低工安風險。

高市府已提高勞檢率，但似乎未見成效。對此，勞檢處代理處長林信興表示，勞檢人力有限，將優先對於高、中度風險工地實施監督檢查，對於其他小型工地，則委託輔導員實施輔導，21及29日也將辦理2場營造作業安全宣導會。

(中時 )