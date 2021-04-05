台南市清明兒童連假4天，湧入大量返鄉掃墓與度假人潮，台南市警局交通大隊共動員2000多名警力次，在主要路口疏導交通，死亡車禍事故從去年3件下降為1件。

去年清明兒童連假期間，因交通部發出防疫手機細胞簡訊，造成部分風景區遊客大量流失，台南市今年擺脫陰霾，恢復觀光人潮，根據台南市觀旅局統計，前3天遊客達11萬人次，較去年增加1萬人，市區的老街、郊區的親子景點，都是熱門觀光地區。

台南市交通大隊4天連假中派出2000多人次警力，維持各區掃墓周邊道路順暢，與各觀光景點的交通疏導，讓車流順利，期間僅發生1件死亡車禍，較去年3件更低。

清明連假後，再逢五一勞動節3天連假，府城又有一波賞花潮，包括西港花旗木花道，市區黃花風鈴木、羊蹄甲綻放，學甲的蜀葵花、麥田等，預計將吸引人潮，台南市交大已比照清明假期規格，擬出賞花暢行動線、停車空間及疏運計畫，到時候會有管制路段公告。

(中時 )