隔音牆破片、車體儲備水箱均砸落中華一路路面。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鼓山區中華路橋9日上午發生擦撞意外，一輛水泥預拌車行經彎道，疑似超載失控、擦撞隔音牆，導致車體儲備水箱和大量隔音牆碎片掉落至中華一路路面，所幸當時沒有人車經過，司機也安然無恙，詳細事故原因仍待警方調查。

據了解，當時該輛水泥預拌車從楠梓水泥廠出發正要前往鼓山區一處工地，行經中華路橋彎道時，疑似車速過快、失控擦撞隔音牆。預拌車頭右側塌陷損毀，司機所幸沒有受傷，掉落的破片也沒有砸中人車。

警方表示，該車是否超載、超重，車輛是否有按規定定檢，正在深入釐清。

(中時 )