疲勞駕駛釀禍 屏東男駕車撞電線桿車頭全毀 18:232021/04/14 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃姓男子疑似疲勞駕駛，自撞電線桿，導致車頭全毀，可見當時撞擊力道之大。(警方提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃姓男子於13日中午12時30分，駕駛自小貨車行經麟洛鄉信義路29號前，疑因疲勞駕駛，偏向自撞路旁電線桿，導致自小貨車車頭毀損，事故造成黃男頭部及胸部等多處受傷，警方隨即進行交通疏導及事故排除，以防止2次事故發生。 黃男被緊急送醫後傷勢穩定，並無生命危險。屏東警方則呼籲，民眾開車時務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，以確保行車順利及安全。 中市外送員深夜闖紅燈直撞BMW 人噴飛機車全毀慘死 大貨車不慎撞擊機車 後座老翁遭輾壓搶救不治 (中時 ) #疲勞駕駛 #自小貨車 #事故 #釀禍 #貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女子三重工廠低頭滑手機 被倒車貨車撞倒後送醫不治 20:152021/04/14 社會 小貨車自撞翻覆國道 駕駛甩出車外昏迷 13:282021/04/14 社會 絕命終結站 巨粗水管突射入公車駕駛座 司機險遭爆頭 17:282021/04/14 社會 彰化國道1號深夜嚴重車禍 汽車自撞人噴出遭輾1死1重傷 03:172021/04/13 社會 654萬保時捷遭連環撞擊 31歲男星反應出乎意料 12:242021/04/14 娛樂 撞死舉槍擋車男 正當防衛無罪 04:102021/04/14 社會新聞 台東大叔酒駕騎電動車遭攔 吵著要找媽 10:352021/04/14 社會 仁武槍擊案 3落網嫌犯否認開槍 警方持續追緝其他開槍歹徒 12:512021/04/14 社會 改名鮭魚輸了 父親替他取名「丨丨」被警察臨檢險出事 19:172021/04/14 生活 果販遭竊PO網抓賊 網友驚見嫌有職籃球星明星臉 15:262021/04/14 社會 經濟部打造千項車電專利庫 25項亮點展品 創造產業技術新突破 18:052021/04/14 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 路邊驚見「屠龍高手」 綠鬣蜥慘淪嘴邊肉 - 社會 警局男男戀 派出所長愛上已婚警員 男警妻怒告「和誘罪」 - 社會 重機停汽車格竟吃罰單？ 真相曝光網全傻眼 - 社會 專科學校爆38名學生共用針頭練習 副校長：已對學生展開半年追蹤 - 社會 SWAG最賺女優前2名年齡曝光！粉絲難以置信 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。