黃姓男子於13日中午12時30分，駕駛自小貨車行經麟洛鄉信義路29號前，疑因疲勞駕駛，偏向自撞路旁電線桿，導致自小貨車車頭毀損，事故造成黃男頭部及胸部等多處受傷，警方隨即進行交通疏導及事故排除，以防止2次事故發生。

黃男被緊急送醫後傷勢穩定，並無生命危險。屏東警方則呼籲，民眾開車時務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，以確保行車順利及安全。

(中時 )