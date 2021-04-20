機車遭拒檢賓士撞飛衝進檳榔攤，騎士重傷送醫。（圖／翻攝自畫面）

機車遭拒檢賓士撞飛衝進檳榔攤，騎士重傷送醫。（圖／翻攝自畫面）

機車遭拒檢賓士撞飛衝進檳榔攤，騎士重傷送醫。（圖／翻攝自畫面）

台中市大雅區19日深夜10時許，發生一起轎車撞飛機車騎士肇逃事故，一輛賓士驕車見警方臨檢，先是假裝配合，下一秒竟然猛踩油門逃逸，並高速撞上一名機車騎士，撞飛10公尺衝進檳榔攤，害致重傷後逃逸，經警方調閱監視器，賓士車撞傷騎士的畫面曝光。，

這起肇逃事故發生在大雅區民生路、雅楓街交叉路口，據現場目擊者表示，當時肇事賓士轎車見後方有警車追趕，高速撞到機車後，沒有下車查看就加速逃離，檳榔攤老闆娘見狀，也嚇得跑出來觀看。騎士被撞飛後身受重傷，緊急由救護車送往醫院救治。，

針對這起撞人肇逃事故，大雅分局已從路邊監視器調閱事故畫面，同時表示，事發時該分局巡邏車在大雅區民生路四段277號前，欲盤查違規開啟霧燈的一輛黑色賓士自小客車，起該駕駛起初假意配合盤查，不料卻突然駕車高速離去，經沿路搜尋至神林路並未發現該車，賓士車拒檢逃逸時，警方並未追趕。

經調查，肇逃賓士車的車主為45歲張姓男子，遭撞受傷的機車騎士為38歲蔡姓男子，蔡男被撞後四肢擦挫傷，目前仍在醫院治療中。警方將擴大調閱路口監視器與行車紀錄器，依肇事逃逸積極偵辦。

(中時新聞網)