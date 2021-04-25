18歲高姓男子今（25日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.4公里處，疑因不明原因摔落約1.5公尺深邊坡。（翻攝畫面）
18歲高姓男子今（25日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.4公里處，疑因不明原因摔落約1.5公尺深邊坡。（翻攝畫面）

18歲高姓男子今（25日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.4公里處，疑因不明原因摔落約1.5公尺深邊坡，消防局獲報緊急派員前往救援，所幸高男僅多處擦傷、腰部疼痛，送往北市萬芳醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

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(中時 )

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