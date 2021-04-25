騎士北宜公路自摔撞對向車 墜落約1.5公尺深山谷 15:452021/04/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18歲高姓男子今（25日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.4公里處，疑因不明原因摔落約1.5公尺深邊坡。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18歲高姓男子今（25日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.4公里處，疑因不明原因摔落約1.5公尺深邊坡。（翻攝畫面） 18歲高姓男子今（25日）下午1時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.4公里處，疑因不明原因摔落約1.5公尺深邊坡，消防局獲報緊急派員前往救援，所幸高男僅多處擦傷、腰部疼痛，送往北市萬芳醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。 帆布蓋邊坡 台鐵新豐段急加固 彰化砂石車爛泥狂撒 中央陸橋遭淹沒超過300公尺 (中時 ) #北宜公路 #1.5 #邊坡 #公尺 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 走失貓怕寂寞 尾隨登山客3度攻上3千公尺高山 16:552021/04/25 萌寵 印尼失蹤潛艦找到 53人恐全罹難 04:102021/04/25 國際大事 台鐵連環爆不停 交通部長：3年後轉型企業化 14:082021/04/25 政治 進擊的竹筍！撐破宿舍水泥地板 暴風抽高逾3公尺 10:342021/04/25 搜奇 涉收賄225萬 仁愛鄉長吳文忠判18年6月 04:102021/04/23 地方新聞 長濱竹湖村產業道路高低差大 劉櫂豪爭取420萬改善 12:062021/04/23 寶島 海下67公尺發現怪海蛇 專家放大看驚：牠消失23年 18:512021/04/23 搜奇 士官酒駕撞車害騎士慘摔 竟嫁禍女友想脫罪 19:512021/04/24 社會 三重碧華國中新校舍啟用 侯友宜揭牌：新北孩子留在新北唸書 12:002021/04/25 政治 Superdry重返台灣 熟悉的那4個字竟然不見了 11:002021/04/24 財經 《其他股》中租3月、Q1營運靚 法人續看讚後市 12:172021/04/23 財經 社會熱門新聞 北市景美槍響 愛貓陽台曬太陽遭開2槍 頭部中彈口吐鮮血 - 社會 婆婆逼下跪道歉 陸媳找親戚見證完一句話帥氣走人 - 社會 月薪7萬台積電男 轉帳孩子扶養費給前妻註記：拿去吃藥 - 社會 騎機車右手被噴液體 下秒車縫中鑽出灰色野獸他嚇瘋飆髒話 - 社會 離奇命案 豬肉販磨切肉刀甩出 砍中腿動脈失血過多亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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