賠慘！ 爆胎失控掃斷上百支防眩板 大貨車駕駛要賠數十萬

這下賠慘了！一輛大貨車在國道6號東向國姓路段因爆胎失控，衝撞內側護欄，瞬間撞斷上百支防眩板，輪胎皮爆裂成碎片噴濺，不只被國道警方開單、依公共危險罪送辦，還將面對高速公路局數十萬元求償索賠。

國道警七大隊表示，大貨車楊姓駕駛14日行駛在國六東向國姓路段，突然因爆胎失控，擦撞內線護欄近百公尺才停下來，不僅車輪爆裂，上百支防眩板更當場遭撞斷噴飛，所幸前後方車輛保持距離，才未釀成二次車禍。毀損的防眩板經高公局南投工務段清點後數量超過百支，將向肇事楊男司機索賠求償。

大貨車前輪爆胎失控，撞斷上百支防眩桿，左、右兩顆前輪輪胎皮全爆裂成碎片只剩下輪框扭曲變形，慘不忍睹。（國道七大隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

大貨車前輪爆胎失控，撞斷上百支防眩桿，左、右兩顆前輪輪胎皮全爆裂成碎片只剩下輪框扭曲變形，慘不忍睹。（國道七大隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

另外，1輛大拖車6日載運堆高機行經國道3號北向沙鹿路段，因為將堆高機綁妥固定，才剛從平面道路上匝道，整部堆高機竟翻落到車道上，後方駕駛嚇得紛紛閃避，驚悚萬分；11日也有1輛拖吊車載運故障車在國道3號南投路段時，因司機疏忽未收妥拖吊桿，直接撞毀國道門架，整座斷裂、傾倒在外線車道，幸好沒有砸中其他經過車輛，否則後果不堪設想。

原本是協助排除國道事故、載運故障車與作業機具的拖吊車，卻因粗心大意未將載運堆高機運訂好，一上匝道整輛堆高機就翻滾落地。（國道七大隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

原本是協助排除國道事故、載運故障車與作業機具的拖吊車，卻因粗心大意未收妥拖吊桿就上路，竟直接將國道門架擊落，驚悚萬分還得面臨高額賠償。（國道七大隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

國道警第七大隊長李信義指出，國道車速很快，每年發生上萬件散落物事件，多因駕駛人疏於保養或未將載運物品收妥、綁好固定，因而發生意外事故，一旦後方車輛閃避不及，就會衍生二次事故，影響交通安全甚鉅。

李信義表示，為加強散落物之危害防制，即日起將不定時在各重點路段加強攔查取締違規，並配合中、彰投各監理單位，實施監警聯合稽查時，針對大型貨車胎紋深度不足、裝載不穩妥等，列為重點稽查取締項目。

李信義呼籲，各類型貨車駕駛人，應於上路前務必將所裝載之貨物裝載綑紮牢固，以維護行車安全。若因疏失而造成立即重大交通危害，將依法蒐證製作相關警詢筆錄資料後，依公共危險罪送檢方偵辦。

(中時 )