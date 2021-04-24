江姓駕駛救出時已無生命跡象。（呂妍庭翻攝）

74歲江姓老翁今24日一早8點多駕車到嘉義市新民路一家加油站洗車，剛從洗車機出來，由現場人員協助擦拭車子時，老翁的車子突然暴衝，衝過加油島後撞上圍牆，當場波及2名洗車員工，老翁到院前無生命跡象，加油站員工輕傷，事故原因警方調查中。

嘉義市政府消防局第一大隊湖內分隊於上午8點54分接獲救災救護指揮科通報，指稱新民路一家加油站有車禍發生，派遣湖內分隊救護車2台及救助器材車出勤，抵達現場後，發現是一輛汽車自撞圍牆意外。

據現場人員表示，當時汽車在洗車道擦車過程突然失控暴衝，衝過加油島就撞上圍牆，救護人員立即評估江姓汽車駕駛生命徵象，發現老翁心肺功能停止，實施CPR急救送往嘉義榮民醫院急救。

由於消防人員第一時間發現74歲老翁時，他整個人已滑落卡在駕駛座下方，從後座才把人拖拉出來急救，加上老翁身上無明顯外傷，警方初步推測，老翁可能突然身體不適才會誤踩油門暴衝，但確切死因有待法醫相驗釐清。

另加油站蔡姓員工意識清楚，口鼻流血、嘴唇腫脹、下巴擦傷及右手臂疼痛，另一名劉姓傷者主訴後背部及右手肘各1處撕裂傷疼痛，兩人皆送往嘉義基督教醫院治療，現場肇事責任交由警方調查。

(中時 )