證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光

華航事件延燒，轉投資的諾富特飯店一名主管染疫後，疫情更加升溫。飯店員工吐露心聲，表示得知消息的當下很無助、很想哭，不確定內部情況如何，但大家都很努力的完成相關作業，協助匡列對象，期盼14天檢疫所的日子過後能回歸正常，所有人健康平安。

該員工表示，知道內部有人確診後，就開始忙著匡列、整理接觸對象，甚至一度因為太累導致體溫升高，所幸經過休息恢復正常。他透露，公司已針對內部進行採檢，全數為陰性，採檢報告出來後公司在第一時間通知大家，由於當時的氣氛實在過於緊繃，直到收到通知才鬆了一口氣。

另一名員工也說，知道消息的當下感到震驚，雖然十分無助、驚恐，也只能趕緊打起精神協助整理資料，把工作做好做滿。聽說公司另有3名員工發燒送醫，真實情況為何不得而知，活動範圍更無法預料，雖然染疫主管不在同一個部門，有症狀後也沒來上班了，仍感到危機重重，期盼檢疫所的日子過完後大家都能夠平安健康，恢復原本的工作模式。

(中時 )