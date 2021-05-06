華航機組員染疫風暴持續延燒，諾富特飯店被質疑管理失當，並傳出居家檢疫的機組員與一般旅客混住，交通部觀光局指出，諾富特使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所，以致發生機組員、員工及家屬多人染疫，已影響公共防疫衛生，顯已損害國家利益及確有損害消費者生命、身體、健康之虞，今裁處罰鍰15萬元。

觀光局表示，本次發生防疫疏漏諾富特華航桃園機場飯店事件，依指揮中心相關疫調資料及桃園市政府今日提供的資料，諾富特使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所，今日依「發展觀光條例」第53條第1項規定，裁處罰鍰15萬元。

觀光局強調，後續將配合疫情指揮中心4月30日函請各縣市政府啟動防疫旅館總體檢，要求並持續督導所有防疫旅宿均能依規定落實相關防疫措施。

觀光局指出，因應國際間疫情持續嚴峻，為確保國內防疫安全，已加強清消頻率、重申非防疫旅宿不得收住檢疫客人、加強抽檢及督導防疫旅宿，以及加強督導防疫旅館。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，經查華航諾富特群聚感染案例的病毒基因定序結果，共有17位為英國變異病毒株，有三組不同序列。

其中諾富特飯店人員相同感染案例共有13例，包括6位諾富特主管、員工、外包商（案1120 1127 1128 1129 1145 1174）、諾富特主管案1129的先生及女兒、4位機師（案1078 1079 1091 1092），還有澳洲確診機師兒子（案1090）。

(中時 )