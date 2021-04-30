桃園市龜山警分局偵查隊接獲線報，龜山區文青里某工地有職業賭場，幹員喬裝買房客人每日前往工地察看，果然發現文化一路新建住宅工地有隱藏流動性天九牌職業賭場，賭客多為工程包商、工人居多，亦有不少賭客聽聞該賭場隱密安全、易守難攻而慕名前來。

龜山警分局偵查隊多日監控並向法院聲請搜索票獲准後，昨日先由員警喬裝建築工人混入工地，因工程用簡易電梯有賭場人員把風操控及過濾身分，員警只好循著逃生梯登上11樓埋伏監控，待10樓賭場人聲鼎沸後，迅速下樓控制現場，當場查獲賭得渾然忘我的賭場負責人吳姓男子（41歲）、員工及賭客共26人，並扣得天九牌、無線電、賭資及抽頭金共新臺幣270餘萬元，全案依違反社會秩序維護法、刑法賭博罪嫌偵辦。

龜山警分局表示持續取締賭場淨化社會善良風氣，呼籲民眾發現可以向警察機關報案，將會派員前往察看，遇有不法依法究辦。

(中時 )