在母親節前夕，新竹市議員李妍慧特別製作「綻放生命光彩，成就偉大媽媽」影片，邀請市民朋友向自己的媽媽致上最高敬意。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

在母親節前夕，新竹市議員李妍慧特別製作「綻放生命光彩，成就偉大媽媽」影片，邀請市民朋友向自己最愛，也是最辛苦的媽媽，致上最高敬意，完整影片將在明天首播。

李妍慧表示，她希望蒐集各行各業的母親角色，以完整呈現母親各種不同的面貌，很謝謝影片中所有媽媽、好友們，短短時間內一呼百應，雖然日常忙碌，卻都毫不猶豫的點頭力挺，讓這支充滿愛的影片可以在極短時間內由發想到完成，趕在母親節前首播，感謝大家完美演出，才有這些動人畫面！

李妍慧指出，她希望透過紀錄各行各業的母親形象，喚起對新竹市職業婦女處境的重視，由於現代生活形態改變，職業婦女需要兼顧家庭與工作，辛勞可見一斑。

因此不但要鼓勵子女與另一半分擔家事、減輕媽媽辛勞外，對於母親的感謝也要及時、大聲地說出來。

她說，自己就是3個孩子的媽媽，雖然照顧起來非常辛苦，但看到孩子們的笑容與另一半的理解打氣，就足以讓我滿足。今年母親節，她也特別提醒辦公室同仁，工作忙碌之餘，別忘了打通電話關心媽媽，和媽媽閒話家常，分享生活趣事。

「綻放生命光彩，成就偉大媽媽」完整影片將在明天首播，YT、FB、街頭電子牆都可以看的到，陪伴新竹市的媽媽們度過母親佳節。

(中時 )