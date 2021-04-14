離奇!天外飛來水管"刺穿擋風玻璃" 公車司機險遭"插頭"│中視新聞 20210414

恐怖一瞬間！新北市樹林區昨（13日）下午1時許，一輛載運水管的小貨車未將貨物捆綁好，橘色的水管在行駛之間掉落，活生生射入一旁的公車駕駛座，公車內的行車紀錄器完整記錄下事發過程，相當驚悚。

透過影片可見，小貨車司機並無將後斗載運物綑牢，大型的橘色、灰色水管隨著貨車行駛不停搖晃，接著在駛出地下道時，一支橘色的水管脫離小貨車，如同奪命武器般，射入一旁公車車頭的擋風玻璃，水管卡在駕駛座位置。

司機面對突如其來的襲擊，雖已趕快靠向椅背閃躲，仍不幸造成頭部到手部多處擦挫傷；再次檢視事發公車內的行車紀錄器，橘色水管插入的方向相當靠近司機的頸部，差幾公分恐被爆頭，令人捏一把冷汗。

警方指出，獲報後到場處理，已將公車司機送醫治療，並無生命危險；經初步了解，肇事原因為小貨車未依規定固定載運物，若確認屬實，依法最高將可開處1萬8千元罰鍰，後續詳情責任歸屬仍待進一步釐清。

(中時新聞網)