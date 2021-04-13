40歲王姓男子12日晚間7時許駕駛營業大貨車行駛長興路往富國路桃園區方向，行經南崁路口時，因未注意車前狀況，而追撞前方機車，機車後座的男子遭大貨車輾壓，送醫搶救後仍宣告不治，警方將王姓男子依過失致人於死移送地檢署偵辦。

王姓男子行使大貨車時，因為注意路口處的車況，不慎追撞到前方由63歲李姓婦人所駕的重機車，重機車後座乘客為70歲曾姓男子，也是李姓婦人的丈夫，遭大貨車撞擊後再被大貨車的輪子碾壓，經送醫急救後於晚間8時10分宣告不治，而李姓婦人經大貨車輾壓後腳有骨折，但無生命危險。

蘆竹分局表示，經員警實施酒精濃度測試，營業大貨車駕駛呼氣酒精濃度測試值為0.14MG／L，雖未超過法定標準，但仍可能對駕駛人反應能力產生影響。蘆竹分局呼籲，請勿酒後駕駛，且應養足精神。駕駛過程中，亦應專心注意車前狀況，隨時注意他車動態，切勿因一時疏忽，而造成難以挽回的悲劇。

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(中時 )