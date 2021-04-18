台中市一名年僅23歲的年輕女騎士，去年4月乖乖地在機車停等區內停等紅燈時，竟遭後方公車追撞，整個人卡在車輪下，送醫後不治。公車駕駛被依過失致死罪起訴，台中地院判10月徒刑。這項判決結果在Dcard引發討論，眾多大學生憤怒大罵「太扯、太誇張」，還有人感嘆：「台灣駕駛普遍交通觀念，薄弱到比杜蕾斯還薄吧」。

去年4月12日晚間8點多，當時23歲的張姓女騎士，在台中市北屯區崇德路與天津路口機車停等區內停等紅燈，突遭後方公車撞倒，整個人卡在車輪下，當場無生命跡象，送醫搶救仍不治。

「人在車輪下，快把她拉出來！」，現場目擊民眾告訴到場警消救護人員，女騎士連人帶車卡在公車底下，地上還有一攤血，大家合力將女子救出，但女子已失去生命跡象。

63歲謝姓公車駕駛被依過失致死罪起訴，台中地院去年11月做出判決，認為當時天氣晴、夜間有照明、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，謝姓駕駛竟疏未注意車前狀況，自後追撞同向被害人騎乘之普通重型機車，致被害人人車倒地，被告顯有過失甚明，且尚未與家屬達成和解，判謝男10個月有期徒刑。

有網友將相關新聞連結分享到社群媒體Dcard，引發大學生們熱烈討論，眾多人憤怒表示：「有夠扯」、「X才判10個月，超扯」、「X才10個月，台灣司法真的太爛了吧超失望」、「這就是我不騎車的原因」、「所以現在我都不敢停在大車前面了，側邊也是，我不想把自己暴露在未知的危險之中」。

各地大學生也紛紛發表他們對公車的觀察。一名成功大學生表示：「公車司機根本沒在管會不會撞死人的，台南公車也是想轉就轉、想衝就衝，一副你不讓我就把你撞死的態度，尤其火車站前面的圓環」；

一名嶺東科技大學生回：「台中有些公車真的是很不想說，根本就是地獄公車，司機口氣差就算了，台中路就這樣而已，開著公車在飆車，當自己開小型車？」。還有台科大學生說：「每次搭公車都覺得，司機媽的到底在急個毛」。

(中時新聞網)