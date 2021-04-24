大安分駐所阻詐，成功保住許女50萬元。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市許姓女子在臉書結識自稱「美國軍醫」的張男，張男表示因戰事緊急需要許女代收包裹，貨運公司要求匯款50萬元至指定帳戶，許女匯款後發現受騙而報案，警方緊急凍結該人頭帳戶，及時阻詐成功。大安分駐所呂淑怡表示，民眾若不慎被騙並將錢匯出，應盡可能以最快速度通知警方知會金融機構「即時凍結帳戶」，才有望保住錢財。

大甲警分局指出，大安分駐所月23日接獲許女報案稱，4月在臉書結識自稱是「美國軍醫」的張男，張男與許女互加line後，每每噓寒問暖藉此卸下許女心防，爾後張男表示因戰事緊急需要許女代收包裹，並提供自稱是貨運公司的line要許女加入，待上勾後要求匯款50萬至指定帳戶。

許女發現受騙而報案時，疑因太過緊張留下錯誤電話，導致員警受理時遲遲無法連絡到人，眼看時間一分一秒流逝，距離銀行下班只剩不到1小時，員警靈機一動調閱許女家人聯絡電話，並通知許女至派出所製作筆錄，最後成功凍結該人頭帳戶，許女與家屬十分感謝員警機警保住辛苦賺來的50萬元。

大安分駐所呂淑怡表示，員警平時皆有於轄內進行反詐騙宣導，並建立通報機制，但詐騙案件仍時有發生，呼籲民眾若不慎被騙並將金錢匯出，應盡可能以最快速度通知警方知會相關金融機構「即時凍結帳戶」。

呂淑怡指出，此案件能成功係在第一時間將人頭帳戶凍結未遭提領，全仰賴民眾與警方互相配合方能奏捷，民眾如果懷疑遭到詐騙，請立即撥「110報案專線」或「165反詐騙專線」，尋求警方協助查證，以確保財產安全。

(中時 )