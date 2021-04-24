桌球界台日夫妻江宏傑、福原愛過去4年婚姻確定告終，昨(23日)江宏傑傳出正式向高雄法院訴請離婚，一場跨國離婚官司正要開始，消息傳回日本，日媒請益常處理台日離婚官司的律師黒田健二，他表示這案件最重要的是兩個孩子的監護權，就他看來判決的第一關鍵是在於女方是否有出軌行為。

江宏傑、福原愛4年多前結婚，育有一女一子，原本給人幸福印象的兩人，今年初關係卻悄悄起了變化，福原愛回到日本後先是被發現手上摘了婚戒，發文也不再標註另一半的帳號，甚至上節目的時候自曝有回日本生活的打算，江宏傑則委婉回說會再開會討論，沒想到不久日媒就直擊福原愛跟高帥男出遊，甚至被婆家精神霸凌的黑幕。

江宏傑對此第一時間本來鄭重表示，對福原愛的愛從開始到現在未曾改變，近日轉換態度，友人透露他「沒有說不離」，昨更傳出他已在22日遞狀訴請離婚，開第一槍迎戰婚變，而福原愛隨後發聲明，除了感謝「江先生」，也表示：「對於孩子們，我想要選擇最好的方式」，疑有意爭奪監護權。

對此，《日刊現代》問到常處理台日離婚官司的日本律師黒田健二，對方認為，如果雙方都已經有離婚意願，關於財產分配應該可以透過協商解決。此外，由於福原愛回日本後爆出疑似跟其他男子過從甚密，「江宏傑若以女方不貞行為為離婚理由的情況下，也可以充分考慮要求賠償金」。

黒田健二律師表示，至於兩個孩子的監護權，他表示台灣跟日本一樣，嬰幼兒的監護權大多是由母親取得，但在母親長時間沒照顧孩子的情況下，或處於不道德情況無法照顧孩子，判給爸爸的可能性也有，做為法官判監護權時通常會考慮3要件：未成年子女的意願和人格發展的必要性、父母保護及教育未成年子女的自發性和態度、各民族的習慣和價值觀。而在此案中，福原愛人在日本目前沒照顧小孩，「如果在日本不倫行為被承認的話，可能會做出對福原愛不利的判決，也就是說，法官會判給江宏傑有兩個孩子的扶養權」。

(中時新聞網)