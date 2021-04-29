中廣董事長趙少康28日宣布不選黨主席，也痛批國民黨就是不團結才會輸。他盼能和黨主席江啟臣、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜等人組成影子內閣，重新贏回人民的信任和執政權。不過資深媒體人王淺秋接受《中時新聞網》專訪指出，影子內閣很難組成，因為有人不願意放權一起合作。

獨／趙少康組影子內閣難成？ 王淺秋爆：有人不放權【獨家專訪】

王淺秋表示，國民黨有內鬥內行，外鬥外行的特性，總要先搶好位置分好利益後才願意一起打江山。而趙少康就是想打破人民對國民黨這種互相衝突角力的形象，才會提出想與其他重要國民黨人物組成影子內閣，把人民和黨員的信心找回來。針對趙少康的想法，王淺秋嘆「相對困難」，暗指有人不願放下自己的成見和權位，只在意誰能當老大，王也點到「這人是大家都可以猜想得到的。」

王淺秋表示，國民黨有內鬥內行，外鬥外行的特性，總要先搶好位置分好利益後才願意一起打江山。(攝影/李宗澤)

對於趙少康退出參選黨主席對國民黨的影響為何？王淺秋分析，以目前政黨支持率比例來說，國民黨已達前所未有的低谷。當初韓國瑜建議趙選黨主席就是看準他已有制高點，且從外部來到內部改革更沒有包袱，不會為了派系鬥爭。其中過去趙所提的改革事項也是黨內問題核心。王淺秋說到，國民黨若要再次強大，無論是黨員、中常委或是掌握權力之人，都應該放下組織成見，不要為了擋誰而否定誰。

如今趙少康宣布退選，不少人開始討論是否意味當初全力支持趙的韓國瑜會自己出面。趙少康表示，韓國瑜選的機率一半一半，但還是要問他本人。王淺秋則提到就她所知，在趙退選前韓出面的機率是零，但現在有一派的人開始說服韓參選，也有另一派人強烈建議他不該來蹚渾水，所以韓國瑜現在確實有在考慮是否參選黨主席。

(攝影、剪輯/李宗澤)

(中時新聞網)