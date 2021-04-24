高齡85歲的女演員李明啟，在《還珠格格》飾演「容嬤嬤」一角走紅，當年拿針狠扎紫薇且動用私刑的猙獰面目，至今仍讓人恨得牙癢癢，已經鮮少在螢光幕前曝光的她，近來被拍到和朋友談天說笑的模樣，身體看起來依舊相當硬朗，再次勾起無數粉絲回憶。

李明啟已經高齡85歲，近年鮮少在螢光幕前曝光，戲劇作品幾乎都是客串演出，近來有網友曝光她的近況照，只見她身穿紅色外套參加宴會，與身旁友人大陸演員潘長江聊得頗為開心，相當享受與老友難得相聚的時刻，雖然白髮蒼蒼的模樣，但精神狀態頗佳，身體看起來也相當硬朗，讓網友紛紛留言：「跟當年戲中容嬤嬤的模樣也差太多」、「私下相當親民，超喜歡她的」。

李明啟雖高齡85歲，身體看起來依舊相當硬朗。（圖／微博）

過去李明啟曾被網友直擊搭公車，即便身為明星，但與乘客對話都禮貌回應，身體硬朗的她上車後始終都站在手把旁，當下一名男孩禮貌性上前要讓坐給她，只見她輕聲說不用之後，一個轉身上前用雙手按住男孩肩膀，硬是把小朋友「壓制」在位子上，要男孩乖乖在位子上坐好，這幕在網路瘋傳之後，還在微博上以「偶遇容嬷嬷坐公交」為標題引發討論。

當年李明啟在《還珠格格》飾演反派「容嬤嬤」一角，時不時就與紫薇和小燕子做對，有一幕只見她擔憂紫薇威脅皇后娘娘地位，竟拿針狂刺紫薇當做警告，讓所有人恨得牙癢癢，而她當年面目猙獰的模樣，更是許多人童年時的陰影。

(中時新聞網)