大陸互聯網企業字節跳動創辦人張一鳴考慮進行IPO，加上投資者對其業務充滿信心，字節跳動的市值近幾周來大幅飆升。外媒引述知情人士透露，根據二級市場股權交易顯示，字節跳動的估值現已超過2,500億美元。

據CB Insights數據，字節跳動上一輪融資時的估值是1,400億美元。另有知情人士指，在一個月前的私下交易中，公司的估值亦只有約2,000億美元。按2,500億美元市值計算，字節跳動的估值已經超過埃克森美孚或可口可樂，在港股中亦僅次騰訊及阿里巴巴 。

報導稱，字節跳動2020年收入倍增至350億美元，同時美國拜登政府重新審視安全風險，出售TikTok美國業務計劃擱置，也令字節跳動有機會保留其美國業務。

此外，小米前首席財務官、國際部總裁周受資上周宣布加入字節跳動擔任CFO，也引發市場對字節跳動上市的揣測。周受資2018年參與主導小米在港股的IPO。此外有指字節跳動或分拆抖音在內的部分業務在香港上市，但知情人士指現時更可能會公司整體上市。

(工商 )