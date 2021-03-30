桃園市今年2月4日正式公佈實施「桃園市電子煙危害防制自治條例」，截至目前除了掌握1件於早餐店吸食電子煙的個案外，也查獲22件未滿18歲違規持有或吸食電子煙，以及查獲33件販賣類似菸品形狀電子煙的店家，目前皆於行政程序中。

桃園市衛生局健康促進科長林幸慧表示，該自治條例公布實施後，有透過教育局發函給各個學校，曾有1例個案為1名學生在早餐店吸食電子煙，學校通報衛生局後，相關人員再針對學生進行後續的行政程序，而該早餐店因店內有禁煙的標誌且未提供吸食菸品的器具，因此並無任何罰則。

林幸慧說，截至目前查獲未滿18歲者違規持有或吸食電子煙共有22件，其中戒菸教育16件、行政程序中6件。另查獲販賣似菸品形狀的電子煙共33件，目前藥事法調查2件、裁處1件，違反菸害防制法共30件，皆於行政程序中。

林幸慧坦言，不少青年會從網路上購買電子煙，但網購網站取得個資的難度較高，雖然國內的購物平台會提供資料，但是還要去調查手機號碼、住址等，過程相當繁瑣，因此目前的案件都仍在調查中。

林幸慧提醒，部分民眾會認為吸食電子煙是戒菸的好方法，但其實並不然，尤其許多電子煙內含有不明的物質，更不用說有可能含有毒品等，不僅會對身體有危害，還會犯法，呼籲民眾正視自己身體健康，避免吸食電子煙。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時 )