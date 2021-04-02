太魯閣號火車脫軌事故，引發重大傷亡、截至2日下午7點目前為止，已造成54人身故、156人輕重傷。國泰人壽指出，此次意外事件，目前已知國泰人壽9名保戶不幸身故，身故理賠金初估6,864萬元。

國泰人壽表示，事發日第一時間組織重大意外關懷小組，並由東台區同仁分四組分別於門諾醫院、花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院設置關懷櫃檯，進行受害者及家屬慰問，並提供各項必要協助，並於花蓮殯儀館進行志工關懷。目前與保戶家屬陸續取得聯繫，明日上午即進行慰問金發放程序，為亟需後續安置及相關支出解燃眉之急。

國泰人壽並將對個人險保戶(要保人或被保險人)、團體保險、學生團體保險被保險人發放「重大意外事故慰問金」，身故保戶每人新台幣(下同)10萬元、受傷門診2,000元、一般住院1萬元、加護病房5萬元。

國泰人壽已啟動之緊急應變措施，除前述包括「傷亡保戶慰問金」、「主動快速理賠」外，亦啟動「理賠醫療預付金」、「到府關懷」、「緩繳及優惠服務」等服務。

(工商 )