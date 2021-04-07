台鐵太魯閣號出軌造成重大傷亡案件，富邦金(2881)旗下富邦產險第一時間啟動重大事件緊急應變機制，主動清查比對傷亡名單，截至4月6日共計有8位富邦產險保戶不幸身故、17位保戶受傷，初步統計傷害險身故保險金602萬元、「大眾運輸工具意外事故增額保障」2200萬元及信用卡之旅平險約3000萬元，預估理賠總額逾5800萬元，連假後首個上班日也透過快速理賠已給付800萬元理賠金。

富邦產險於事故發生後，立即成立0402重大事件緊急應變任務小組及臨時服務櫃台，提供客戶諮詢及理賠服務，並動員理賠及業務員人員比對傷亡名單，主動連繫保戶及其家屬，提供關懷與協助，截至6日下午3時，已透過快速理賠程序給付身故保險金100萬元及「大眾運輸工具意外事故增額保障」700萬元。

富邦產險表示，面對無法預期的意外風險，民眾除了可以透過投保旅行平安險及個人傷害險來轉移風險外，也可選擇加保「大眾運輸工具意外事故增額保障」，藉此提高保障額度、為自己與家人建構完整的防護規畫。

富邦產險從組織、人員及系統等面向深化金融科技應用，鼓勵員工參與進而重塑數位企業文化。2020年成立專責組織以強化數位流程梳理效率與範圍，結合RPA(機器人流程自動化)等創新科技加快流程效率，於導入的過程中，同時培育各部門開發種子成員，逐步擴大自動化範圍，協助傳統人力轉型；持續進行UI(使用者介面)與UX(使用者經驗)改良優化提升便利性，擴大數位工具使用，在各個環節實現富邦產險的AI智能應用，提高單位人力附加價值。

(時報資訊)