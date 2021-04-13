有「小資版0050」之稱的元大台股領航N(020020)去年11月掛牌，發行價5元，隨著台股一路創高，上周五曾上漲至7.1元，漲幅42％。強調單價低、專注投資台股龍頭的特性，只要新台幣幾千元，就能一次投資聯發科(2454)(權重約28％)、台積電(2330)(權重約25％)、台達電(2308)、國泰金(2882)、鴻海(2317)、廣達(2382)、富邦金(2881)、中租-KY(5871)、中華電(2412)、台塑(1301)、台塑化(6505)、南亞(1303)、大立光(3008)、統一(1216)、台灣大(3045)等15檔龍頭股，享有和成分股指數相同的投資報酬率。

元大台灣50(0050)規模擴增，受益人數超過百萬，曾創上市新高價143.25元。看到投資人對指數投資商品如此的熱愛，元大金旗下元大證券進一步推出和「0050」概念類似的ETN「020020」元大台股領航N，提供市場更多元的投資選項。

「020020」包含0050的15檔精華版成分股，目前台積電及聯發科兩檔權重合計超過5成，與0050相同，可說是「小資版0050」，掛牌後深受投資人青睞，表現亮眼。其包裹式的投資，具有低資金、免選股特性，股市小白及小資族可輕鬆入手。如看好台灣半導體未來、資金又不充足的投資人，「020020」是當前入手選擇。

元大證券已發行五檔ETN，其中「元大台股領航N」上市5個月報酬率達42％，投資的邏輯是挑選各產業的龍頭股，具有多頭領漲、空頭抗跌的特性；最受投資人青睞的是「元大電動車N」，流通市值與成交量皆為市場第一，股價仍不斷創高中；價格波動潛力較大的為「元大櫃買半導體N」，指數精選櫃買市場10檔半導體個股，具備高成長、高潛力、高風險與高報酬的特質。

(時報資訊)