逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:202021/04/19 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券分析師吳磊光表示，美國10年期公債殖利率持續拉回，促使美股道瓊指數屢創新高，債券利率與股市原本就是敵對操作，資金轉換過程投資人更要懂得獲利拔檔。近期半導體與科技股均隨台積電走勢回檔，但除息行情來臨後，只要台積電止跌止穩，半導體仍是布局獲利的重要產業。 個股方面，本周納入投資組合的中揚光，中階手機需求熱絡，手機多鏡頭設計方向不變下，全年營收成長可期。 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 (工商 ) #台積電 #中揚光 #證券分析師 #吳磊光 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:212021/04/19 財經 《集中市場》金傳猛攻、法人助陣 連攀三峰 15:242021/04/19 財經 《盤後解析》鋼鐵尬航運 漲逾百點再登高 15:072021/04/19 財經 《電子零件》未沾外資光 台光電失色 13:422021/04/19 財經 半導體續旺 瑞信捧五指標股 04:102021/04/19 財經要聞 《盤中解析》傳產帶頭衝 大盤續攀峰 12:002021/04/19 財經 《半導體》空壓不散 台積電續跌 10:522021/04/19 財經 電子股接棒 法人喊台股衝萬八 04:102021/04/19 社會新聞 除息行情升溫 本周挑戰17,500 04:102021/04/19 財經要聞 台積電面試遭嗆家庭教育失敗 網揭原因：不適者淘汰 11:302021/04/19 生活 日月潭10分鐘驟雨 店家開心歡呼 04:102021/04/19 焦點要聞 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 長榮狂噴抱得住嗎？下船水手給1句忠告 - 財經 信義計畫區「最貴菜園」不作飯店了！ 富邦D1開發案 改蓋豪辦大樓 - 財經要聞 - 工商時報 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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