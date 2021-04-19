證券分析師吳磊光表示，美國10年期公債殖利率持續拉回，促使美股道瓊指數屢創新高，債券利率與股市原本就是敵對操作，資金轉換過程投資人更要懂得獲利拔檔。近期半導體與科技股均隨台積電走勢回檔，但除息行情來臨後，只要台積電止跌止穩，半導體仍是布局獲利的重要產業。

個股方面，本周納入投資組合的中揚光，中階手機需求熱絡，手機多鏡頭設計方向不變下，全年營收成長可期。

(工商 )