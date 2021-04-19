證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤19日持續上揚，終場上漲104.47點，收在17,263.28點，再創歷史新高。就技術面觀察，呈現價漲量增，且大於5日均量，日KD指標及周KD指標持續於高檔鈍化，台股目前仍維持強多格局，有望持續創高。

台股盤面表現兩極化，電子股轉弱、傳產金融走強。電子股方面，在台積電法說會後技術面轉弱下，加上神盾將出清敦泰持股，使敦泰股價19日跌停，在權王及人氣指標股都不強的情況下，整理時間恐拉長，建議暫時觀望。

傳產股目前主流股仍在鋼鐵、航運及塑化族群，包括中鋼、大成鋼、新興、裕民、國喬、台聚等，多檔個股亮燈漲停，目前主流地位不變。此外，食品、紡織股也表現亮眼，大成、寶成等，都是近期可以留意的方向。而除傳產外，金融股也有多檔創波段高，以股價淨值比角度觀察，目前以國泰金及富邦金潛在上漲空間比較大，是短線可留意的個股。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，散裝航運在BDI指數大漲、創19個月新高帶動下，19日多檔亮燈漲停，目前漲幅仍落後貨櫃族群，補漲行情可期，有望持續走高。

(工商 )