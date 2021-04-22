逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤22日爆出天量，終場下跌105.14點，收在17,096.97，連續高檔爆量下跌，且跌破5日均線，是較不好的訊號。就技術面觀察，目前日KD指標雖然交叉向下，惟K值與D值仍在高檔鈍化，10日均線未失守，短多趨勢不變。不過，台股大盤連續價跌量增，投資人宜居高思危，一旦日KD交叉向下、K值跌破80，台股短線整理時間恐拉長，故23日的表現相當關鍵。

選股方面，日前強勢族群「航海王」及「鋼鐵人」，股價22日震盪劇烈，指標股裕民盤中亮燈漲停，惟午盤漲停打開，甚至一度翻黑，引發原物料族群的賣壓，鋼鐵、航運、水泥、塑化等都遭受波及。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，散裝航運在BDI指數大漲，股價22日盤中漲停，惟午盤後獲利了結賣壓出籠，震盪劇烈；就技術面觀察，呈現價漲量增，KD指標持續鈍化，多頭格局未遭破壞。

不過，展望後市，中美兩國均力推基礎建設，加上貨幣寬鬆引發通貨膨漲，塞港問題、船支供不應求問題仍難解，預期原物料族群的漲價將延續一整年，研判僅是短線漲多，引發獲利了結賣壓，預期股價經高檔震盪後，仍看好原物料族群表現。

(工商 )