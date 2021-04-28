證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤28日小跌28.37點，收在17,567.53，呈現價跌量增，價量結構出現較不佳的訊號。但就技術面分析，日KD持續在高檔鈍化，且新台幣短線強勢，資金動能不看淡，研判台股仍有望持續挑戰「萬八」關卡，建議投資人挑選強勢族群操作。

不過，加權指數位處高檔，此時個股一旦轉弱，出現日KD交叉向下，就建議出脫持股觀望，寧可賣太早，也不要讓損失擴大。

個股方面，本周納入投資組合的彩晶，應主管機關要求公布3月自結獲利，意外繳出暴增16倍好成績，股價持續走高，面板三虎成電子股指標股，後市表現持續看好。

觀察盤面表現，仍是多點開花，且類股輪動快速。其中，矽晶圓族群短線轉弱、原物料族群的航運仍強勢，惟氣勢有轉弱跡象，短線原物料族群以銅價上漲概念股表現最強，指標股包括第一銅、華新等，短線有望持續走揚。

至於電子族群方面，成交比重上升，面板為短線最強勢族群，持股彩晶股價28日亮燈漲停，友達、群創同樣持續看佳；銅價上漲也帶動PCB族群漲勢，欣興強攻漲停，近期亦為可留意之族群。

(工商 )