桃園中壢警分局22日爆出警員不當盤查事件，一名詹姓音樂老師當日上午經過火車站，前往跳舞排練室途中，遭到員警以「行跡可疑」為由攔下盤查，詹女不知道什麼原因被攔下，因此拒絕回答員警隱私問題，雙方爆發衝突，詹女被員警用柔道招式「大外割」壓制在地，隨即被依妨害公務上手銬帶回警局，此事引起社會譁然，質疑警察執法過當、濫權。對此，警政署長陳家欽今（28日）天表示，警政署深刻檢討，已要求全體警員與各級幹部面對執法重新教育，從法律面與執行技巧、話語、態度全面改變。

詹姓女師遭警察「大外割」壓制上銬，痛到尖叫。(圖片截自影片)

事發時，一位民眾剛好在馬路對面錄下影片，影片中可見，詹女遭員警大外割重摔在地上，因為疼痛發出尖叫聲，最後被戴上手銬帶回警局，詹女事後也在臉書指控，並公開自己「失去自由的9個小時」，事件曝光後，引發社會關注，不少人留言表示，也曾遇到員警濫權的狀況。

詹女25日帶著驗傷單、盤查影片與友人提供的現場影片，前往興國派出所報案，擬對她執法過當的葉姓員警訴求刑事強制、傷害相關罪刑，並強調不會和解，未來也會進行民事求償，還會附帶提告性騷擾。同時認為中壢分局長陳錦坤瀆職、包庇下屬、公然說謊，要求陳錦坤正式公開道歉下台。

針對中壢警員疑執法過當、濫權一事，陳家欽今天表示，外界對於中壢分局派出所員警執法過程的批評指教，警政署嚴謹面對，虛心接受、深刻檢討。

陳家欽透露，他已要求全體員警與各級幹部對這樣的執法要重新教育，從法律面與執行技巧、話語、態度全面改變，努力把治安做好，也可以得到民眾更多信賴與支持。陳家欽說，全台警察有7萬多人，在各個角落守護土地，雖然民眾關心治安，但也要求人權受到保障，對於民眾的期待，所有警察同仁都應該有深刻體認。

(中時新聞網)