掀起北投之亂的前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光，其北投分局義警顧問的身分，因兒子涉嫌販毒、詐欺，引起爭議。警政署4日下午表示，有關近期警察各級民力團體成員衍生非議，各級警察機關依據「公益勸募條例」第5條規定，得基於公益目的，接受所屬人員或外界（如各級民力團體：警友、義警、義交、民防協勤人員、顧問、志工等）主動捐贈，惟不得發起勸募，並應依該條例第6條規定辦理會計稽核及公開徵信，以維警譽及官箴。

警政署長陳家欽強調，警察是維護社會安定最重要的力量，無時無刻守護民眾安全，感謝各界長期對於警察工作的支持與付出，未來仍將持續對於協勤民力成員嚴格篩選及汰除不適任者，以符合法制規範及社會期待。

此外，警政署重申，將持續加強員警教育訓練，要求恪遵風紀相關規定，並注意執勤技巧及執法比例原則，以保障人權，確實做好治安維護工作；另對於違法滋擾及脫序案件等挑戰公權力行為，必將採取主動強勢作為，嚴查究辦，以展現政府捍衛法治、肅靖治安的決心。

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(中時 )