因擔心主要生產國智利近期罷工影響供應中斷，加上市場旺季迎來的強勁需求，提高了今年原物料供應短缺的擔憂，進一步激勵周二銅價續漲104.5美元，盤中最高一度觸及9,965美元逼近1萬美元的紀錄高位。英國金屬交易所(LME)註冊倉庫的銅庫存為154,600公噸，在過去幾周下降了約10%。

分析師表示，近期智利港口工人就養老金相關問題舉行罷工。且得到礦業工會的支持，雖沒有跡象表明供應會中斷，不過還是引發供應上的擔憂致銅價持續上漲。

另外，在不利的人口結構以及中國經濟從投資驅動型轉向消費驅動型的背景下，預計中國的銅需求或將會減弱，分析師普遍認為銅市不會進入一個超級周期。

終場周二(4/27)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲100美元，報每公噸27,150美元；期鎳上漲297美元，報每公噸16,963美元；期鋅上漲10.5美元，報每公噸2,925.5美元；期鋁下跌7.5美元，報每公噸2,396美元；期銅上漲104.5美元，報每公噸9,855.5美元；期鉛上漲11.5美元，報每公噸2,090美元。(商品行情網)

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